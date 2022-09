Quatre à table : un menu facile à réaliser et savoureux autour du vin

Pour l’entrée, voici les étapes : faire revenir des oignons, un peu de farine et 40 cl de vin rouge ; ajouter un peu de beurre pour une sauce plus onctueuse et mettre le tout dans une cocotte ; y déposer ensuite un œuf, et c’est parti pour trois à quatre minutes de cuisson. On enchaîne avec le plat et le dessert : un pilon de poulet au vin blanc et son butternut, ainsi que du fromage frais à la gelée de vin. Voilà un repas très facilement réalisable pour moins de 30 euros.