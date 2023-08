VIDÉO - "Quatre à table" : un menu léger, entièrement à base de tomates

Mickaël Féval, chef étoilé, va relever le défi de préparer une entrée, un plat et un dessert à base de tomate, le tout pour moins de 30 euros. Sur le marché, il a l'embarras du choix avec les variétés de tomates. Avec de jeunes courgettes et quelques asperges, c'est bon pour lui. Aussi, nous prenons deux aubergines, puis de la sardine. De plus, nous avons besoin de 100 grammes de beurres, un yaourt fermier et de l’olive.