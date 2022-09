Quatre à table : un menu qui fait voyager

En cuisine, nous commençons par ce qui doit mijoter : le mafé et sa pâte aux piments, ail et gingembre. Nous ajoutons les légumes et l'ingrédient essentiel : la pâte d'arachides. Parfumé et consistant, le mafé s'accompagne de riz. A base de bananes plantains, de concombres, de tomates et de poivrons, l'entrée est facile à réussir. Assaisonnez le tout avec un jus d'un demi-citron et de l'huile d'olive. En guise de dessert léger, mais gourmand, on ménage mangue, poudre de baobab et lait de coco.