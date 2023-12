VIDÉO - "Quatre à table" : un menu réconfortant avec des produits de saison

Ce "Quatre à table" de TF1 est préparé exclusivement avec des produits de saison, par le chef pâtissier Sébastien Vauxion. Il s'agit d'un menu réconfortant, car les légumes d'hiver contiennent naturellement du sucre. Retrouvez notre reportage en Savoie ci-dessus, et le détail des recettes dans l'article ci-dessous.

Sébastien Vauxion est chef pâtissier. Pour notre "Quatre à table", il va chercher des saveurs sucrées dans les produits qu'il travaille, comme le céleri et d'autres légumes. En plat principal, il va nous concocter une tatin de potimarron avec des mâches. Pour le dessert, nous aurons un biscuit roulé. Et le tout suivant l'immuable principe de cette série : pour quatre personnes, et pour moins de trente euros. Notre chef effectue ses achats en Savoie, entre Albertville, Moûtiers et Courchevel.

Nous achetons d'abord des œufs, du beurre, de la crème et du lait frais. Puis un pot de confiture de myrtilles pour le dessert, un des articles les plus chers de notre menu. Nous prenons également des oranges et des clémentines.

Le velouté de céleri

INGRÉDIENTS : 2 petites pièces de céleri rave, 30g de beurre, 1 cuillère à soupe de sel, une d'eau, et une de poivre noir du moulin, 20g de crème épaisse, une gousse de vanille, 600g de lait.

Peler et tailler en cubes les céleris. Mousser le beurre avec la gousse de vanille grattée. Ajouter les céleris et cuire à feu moyen une petite dizaine de minutes. Ajouter la crème épaisse, puis le lait, et saler. Cuire à feu doux jusqu’à ce que les céleris soient fondants. Ajouter un peu d’eau si nécessaire. Une fois cuit, glisser le tout dans un bol de robot-mixeur, et mixer. Ajuster l’assaisonnement.

CHIPS DE PAIN : Une cuillère à soupe de pain de campagne de la veille, et une de semoule. Trancher finement quatre tranches de pain, les saupoudrer de sucre glace et les faire toaster au four sous le grill

CONDIMENT DE CÉLERI ET CLÉMENTINE : 60g de céleri rave cru râpé, 25g de miel de montagne, deux zestes de clémentine, 20g de jus de clémentine, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre.

MONTAGE : Sur les chips de pain, répartir les condiments de céleri, en ajoutant les morceaux de suprêmes de clémentines. Verser le velouté bien chaud dans les bols et servir.

Tarte de potimarrons rôtis

POTIMARRON POCHÉ : Une pièce de potimarron, 1/2 écorce d’orange, une cuillère à soupe de sel, une de poivre noir, et une d'eau, et une petite feuille de laurier.

Peler et tailler les potimarrons. Les ranger dans une casserole puis recouvrir à peine d’eau. Ajouter le sel, le poivre, l’écorce d’orange et la feuille de laurier. Couvrir d’un disque de feuille de papier cuisson et pocher environ 45 minutes après frémissement.

FEUILLETAGE RAPIDE : 150g de farine, 75g d’eau, 0,5g de sel fin, 2g de sucre semoule, et 63g de beurre.

Couper le beurre froid en morceau, le mélanger grossièrement avec les autres ingrédients, l’étaler en un rectangle de 2 mm d’épaisseur et de 20 cm de large. La rouler autour d’un rouleau à pâtisserie puis retirer le rouleau. Laisser reposer 20 minutes au réfrigérateur. Étirer la pâte en un carré de 20 cm de côté Détailler un disque de 20 cm de diamètre et le piquer. Le réserver.

CRÈME D’AMANDE : 30g de beurre pommade, 6g de vergeoise brune, 35g de poudre d’amande torréfiée, 20g d’œufs, 3g de maïzena, 4g de rhum brun, et une cuillère à soupe de sel.

Travailler le beurre en y incorporant tous les ingrédients dans l’ordre cité sans monter le mélange.

BEURRE AUX ZESTES : 30g de beurre et 2g de zestes d’orange.

Fondre le beurre avec les zestes. Napper la tarte au moment de servir.

CARAMEL : 50g de sucre et une cuillère à soupe de beurre.

Réaliser un caramel à sec et le verser dans le fond du moule à tatin. Ajouter quelques noisettes de beurre.

MONTAGE : Dans le moule à tatin nappé de caramel, ranger en rosace les morceaux de potimarron pochés. Glisser au four à 180°C environ 15 minutes. Pendant ce temps, couvrir le disque de pâte feuilletée avec la crème d’amande. Après les 15 minutes de cuisson, recouvrir les potimarrons de ce disque de pâte. La crème coté potimarron. Pousser la cuisson encore 25 minutes.

Biscuit roulé

MERINGUE FRANÇAISE : 90g de blancs d’œufs, 180g de sucre semoule.

Monter les blancs avec 10 grammes de sucre semoule, puis incorporer le restant à la spatule. Étaler sur une plaque munie d’une feuille de papier cuisson Cuire 1h à 100°C. Réserver à l’abri de l’humidité.

GÉNOISE : 3 œufs, 44g de farine, 93g de sucre, 10g de beurre fondu.

Monter au bain-marie les œufs et le sucre. Lorsque le mélange atteint 50/55°C, glisser dans la cuve du batteur et monter jusqu’à refroidissement. En prélever une petite partie, et la mélanger au beurre fondu. Mélanger la farine tamisée au reste puis ajouter la partie avec le beurre. Cuire à 180°C environ sept minutes. Tirer la feuille de génoise sur grille pour stopper la cuisson.

SIROP D’IMBIBAGE : 50g de sucre semoule, 100g d’eau.

CRÈME PÂTISSIÈRE : 300g de lait entier, 60g de jaunes d’œufs, 60g de sucre semoule, 15g de maïzena, 15g de farine, 25g de beurre, une cuillère à soupe d’eau-de-vie de prune.

Bouillir le lait, le verser sur les jaunes blanchis avec le sucre et la farine. Cuire 3 min après ébullition. Ajouter l’eau-de-vie, puis, vers 40°C, ajouter enfin le beurre. Refroidir rapidement à 4°C.

MONTAGE : Imbiber la feuille de génoise avec le sirop légèrement chaud. Étaler la crème pâtissière de façon régulière sur toute la surface du biscuit imbibé. Commencer à enrouler la feuille de biscuit garnie de crème sur elle-même. Enrouler ainsi les quatre premiers centimètres de la bûche et sur toute la longueur du biscuit garnir de confiture de myrtille. Rouler jusqu’aux deux tiers, puis renouveler l’opération avec la confiture.

Finir de rouler le biscuit, puis bien serrer cette buche dans le papier cuisson. Glisser au congélateur pour 30 minutes, afin de raffermir le gâteau. Puis retirer la feuille de cuisson. Masquer avec le restant de crème pâtissière et recouvrir de débris de meringue. Réserver au frais.