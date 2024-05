VIDÉO - "Quatre à table" : un menu somptueux à la plancha, pour seulement 30 euros

En ce week-end de Pentecôte, TF1 vous propose une petite plancha dans le jardin. Le "Quatre à table" s'est installé à Minerve, l'un des plus beaux villages de l'Hérault. Aux manettes du brasero, le chef Nicolas Bru.

Rendez-vous est pris à Minerve, un des plus beaux villages de l'Hérault, où Nicolas Bru est chef et propriétaire d'un hôtel-restaurant. Il a accepté de relever le défi hebdomadaire de "Quatre à Table" : confectionner un repas pour quatre personnes, pour seulement 30 euros. Pour une petite plancha, il nous faut une botte d'asperges, du fenouil, un citron, deux barquettes de fraises, une demi-douzaine d’œufs fermiers, quatre tranches d'échine de porc, quelques branches de romarin et des feuilles de figuier.

Premièrement, il faut découper l'asperge, puis plonger une partie dans l'eau bouillante, qui sera mixée avec de la crème. Le reste est à couper finement et à griller à la plancha pendant deux à trois minutes. Pour des œufs parfaits, faites-les bouillir douze minutes à 74 °C précisément. Versez ensuite le velouté... et voici l'entrée.

Pour le plat, faites cuire à la plancha le porc piqué au romarin. Coupez ensuite le fenouil en tranche épaisse pour le faire griller. Quelques minutes de chaque côté, et le plat est déjà prêt. Pour le dessert, les fraises coupées en deux sont flambées au muscat. En parallèle, le chef réalise un biscuit à base d'huile, d'eau et de farine. Déposez ensuite les fraises dans l'assiette sur une gelée infusée à la feuille de figuier.

Retrouvez l'intégralité de la préparation de cette plancha dans la vidéo en tête de cet article.