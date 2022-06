Quatre à table : un menu spécial pique-nique

Une fois en cuisine, Julien commence par le tian, une recette qui permet de bien confire les légumes. Une heure de cuisson suffit pour que ce plat soit bien fondant. Et pour le dessert, l'idée est de récupérer les croûtes de pain pour en faire une tarte aux abricots. On les a mélangées avec des noisettes, des amendes, un peu de farine et de l'huile d'olive. C'est beau, simple et rapide. Le plaisir d'un pain sain et généreux pour un pique-nique gourmet qui sent déjà les vacances.