Au programme du "Quatre à table" de ce samedi, un menu 100% abricot. Un fruit qui sent bon les vacances et qui se marie aussi bien avec le sucré que le salé. Pour ce nouvel épisode, c'est le chef Sylvain Croce qui est aux commandes.

C'est un fruit qui sent bon l'été. Pour ce nouvel épisode de sa série "Quatre à table", TF1 a demandé à Sylvain Croce, le chef du restaurant La Capitelle à Mirmande dans la Drôme, de réaliser un menu à base d'abricot. Un fruit qui a déjà le goût de vacances et qui peut très bien se décliner de l'entrée au dessert. Le principe de "Quatre à table" est immuable : le tout ne devra coûter que 30 euros.

Pour réaliser ce défi, direction les champs d'abricotiers, à deux pas de chez Sylvain Croce. Et il a déjà de l'inspiration pour une entrée. "Je voudrais farcir l'abricot, enlever le noyau à l’intérieur et mettre du fromage de chèvre. Après, on le passera au four". Petit conseil du producteur : ne pas prendre des abricots trop murs, mais juste un peu ferme. Un kilo d'abricots nous coûte trois euros. Nous achetons ensuite deux fromages de chèvre pour quatre euros chez la maraichère.

De la truite avec des abricot ? Vous ne rêvez pas !

Pour le plat, le chef propose un pavé de truite avec des abricots. "On aura la douceur de la truite et l'acidité de l’abricot", assure le professionnel. On achète ensuite quatre truites pour douze euros, accompagnées de pommes de terre, d'un peu d'oignon pour les assaisonnements et d'un bon bouquet de salade, le tout à 9,70 euros.

"Pour le dessert, on va faire une soupe d’abricots froide et avec les œufs, on va faire comme une île flottante". Nous terminons donc avec l'achat de quatre œufs pour 1,20 euro. Il ne nous reste que dix centimes. Pari tenu : le menu revient à 29,90 euros.

Dans la cuisine, on s'attaque à l'entrée. On coupe les abricots en deux et on les garnit de fromages de chèvre avant de les enfourner à 180 degrés. Une entrée simple, mais qui fait mouche. On prépare ensuite le plat. Une astuce : faites cuire le poisson avec une feuille d'aluminium.

Pour le dessert, on monte les blancs d'œuf en neige pour les disposer sur des abricots simplement mixés. Et ne jetez pas les noyaux, ils peuvent servir. "On les met dans les fonds de tarte quand on les fait cuire à blanc, pour que ça ne gonfle pas", souffle Sylvain Croce.