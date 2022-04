Quatre à table : pour Pâques, un menu tout chocolat

Chaque Français consomme en moyenne plus de sept kg de chocolat par an. Fidèle à ses principes, le chef se penche sur des produits de saison et imagine une entrée légère au chocolat noir. Au marché, on prend des asperges, des radis, des poires, des panais et un citron. Benoît ajoute un oignon, un piment et nous fait découvrir l'oca du Pérou, ancêtre de la pomme de terre. Chez la fromagère, le chef craque sur un beau chèvre frais. Et pour le plat, Benoît opte pour des merlans, qu'il choisit en fonction du prix. Enfin, direction la boulangerie pour acheter 100 g de chocolat noir.