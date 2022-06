Quatre à table : un menu tout en blanc

Passons aux courses. Nous aurons besoin de 300 grammes de fromage blanc et un peu de crème liquide, le tout pour 7,60 euros. Prochaine étape, le marché, à l'étal de Thierry, un ancien marin-pêcheur. Nous avons pris une aile de raie, qui sera accompagnée d'une sauce au beurre blanc, pour 12,40 euros. Pour les fruits et légumes, Régis opte pour la cueillette, un moyen de réduire le coût des aliments. On a dépensé 7,70 euros chez le maraîcher pour des fraises et des groseilles blanches.