Quatre à table : un menu tout figue

Pour ce menu, il faut un kilo de figues pour faire l’entrée, le plat et le dessert. Direction le marché de la Valette. Chez le fromager, on prend du fromage de chèvre et des œufs pour l’entrée. À la boucherie, on se procure de quatre côtes de porc pour le plat. Enfin, on part à la primeur, pour acheter du concombre, de la cébette et une gousse d’ail.