Quelle alimentation pour demain ?

Notre alimentation a un impact sur le réchauffement climatique. L'agriculture, à elle seule par exemple, représente 19% des émissions de gaz à effet de serre, principalement via l'élevage et la culture des sols. Pour limiter ce réchauffement à 2°C de plus d'ici 2100, ce secteur a un rôle-clé à jouer. Et pour y arriver, il existe des solutions.