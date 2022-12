VIDÉO - Raclette : comment la mange-t-on en Suisse ?

Pour percer le secret de ce fromage, il faut se lever tôt, en même temps que les vaches, et pas n’importe lesquelles. Il est question des vaches d’Hérens du Valais, qui passent l’été dans les alpages et l’hiver dans les étables. Reconnaissables à leur carrure trapue et musclée, elles ne mangent que de l’herbe et produisent deux fois moins de lait que les autres vaches laitières. Ces vaches demanderaient plus de travail qu’une autre race, mais elles sont une "philosophie de vie" pour Fabrice Terretaz, éleveur de vaches d’Hérens.