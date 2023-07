VIDÉO - À la cerise ou à la crème, le gâteau basque est la gourmandise incontournable du Sud-Ouest

Le gâteau basque est l'un des incontournables de l'été. Une fierté locale née à une vingtaine de kilomètres de la côte, ici, à Cambo-les-Bains. Dans la pâtisserie Ingres, on confectionne des gâteaux basques selon la recette traditionnelle. On la doit aux femmes de la famille Hirigoyen, qui l'ont imaginée en 1832. Une base de pâte sablée, une garniture de crème pâtissière, c'est la version originelle du gâteau basque. Mais ici, certaines pâtisseries ont su faire évoluer cette recette. Au chocolat, à la noisette, aux agrumes... Dans la Maison Pariès, institution du Pays basque, on ose l'entorse à la tradition.