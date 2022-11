Bon et pas cher : le welsh ou la cuisine à la bière

Blanche, blonde, ambrée ou brune, à chacune son caractère, à chacun sa préférence. Mais lorsqu'elle est cuisinée, la rigueur s'impose. Pour Matthieu Davoine, amateur de welsh, la cuisine à la bière est plus qu'un patrimoine culturel. Une sorte de seconde nature. La recette est toute simple et peut même se préparer à l'avance. Comme toujours, la qualité des produits est essentielle. Le welsh à la française mise sur la qualité du pain, et un bon cheddar. Une sorte de croque-monsieur fait avec du chester ou même du maroilles. Pas vraiment d'école, chacun personnalise son plat comme il le souhaite !

La bière doit être très justement dosée, à l'œil pour les plus experts. Le jambon est aussi le roi du plat, bien épais à la découpe, fumé, c'est encore meilleur. Dernière étape : disposer le fromage sur tout le plat, et une seule consigne : être généreux !