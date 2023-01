Gianduja : les secrets du chocolat le plus célèbre d'Italie

Au pied des Alpes italiennes, Turin affiche fièrement son statut de capitale du chocolat. Partout, dans les vitrines des cafés et pâtisseries, on trouve des feuilles d'or et d'argent. Rien que ça, pour envelopper sa spécialité la plus précieuse : le Gianduja. Pour les Turinois, ce lingot doré est le meilleur chocolat du Piémont et même celui du monde entier peut-être.