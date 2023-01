VIDÉO - Mont d'Or : les secrets de la boîte chaude

Le Mont d'Or est l'un des rares fromages saisonniers. Il n'est produit que six mois dans l'année. Au terme de 21 jours d'affinage, sur des planches d'épicéas bien sûr, le maître fromager fait "danser" le produit. La garantie de son goût unique. Et pour le déguster, nombreux sont ceux qui l'aiment en "boîte chaude", après un bref passage au four. Pour l'accompagner ? Un lit de pommes de terre et une saucisse de Morteau.