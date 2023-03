Quatre à table : la revanche des légumes oubliés

Les légumes anciens colorent les étals de nos marchés. Et pour les sublimer tout en finesse, nous retrouvons le chef breton Samuel Sélosse. Il a accepté de nous préparer un menu complet pour quatre personnes avec un budget de 30 euros. Direction le marché de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor) pour trouver l'inspiration.

Nous prenons du panais, une botte de blettes et des œufs. Ensuite, nous achetons une douzaine d'huîtres creuses pour l'entrée. Nous ajoutons une douzaine de Saint-Jacques, le produit phare de la baie. Chez le crémier, nous achetons du lait, du beurre et de la crème. Chez un maraîcher, nous prenons du rutabaga et du chou kale.