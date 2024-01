Bourguignon, blanquette, petit salé : le grand retour des plats mijotés

Ce sont des plats roboratifs chers à notre culture française. Blanquettes, bœuf bourguignon et autres petits salés reviennent en force sur les cartes de nos restaurants. Ce sont les jeunes chefs qui les ont exhumés de nos livres de cuisine pour les remettre au goût du jour.

Hugo, 32 ans, est influenceur gastronomique. Diffusées sur YouTube, Instagram et TikTok, ses vidéos s'adressent à des jeunes de 14 à 35 ans. Curieusement, ce qui séduit ses jeunes abonnés, ce sont des recettes de blanquette de veau ou de bœuf bourguignon. Hugo vit de sa passion, écrit des livres de cuisine et surfe sur le retour de cette gastronomie familiale et ses recettes intemporelles.

Une tendance qui n'a pas échappé à certaines grandes enseignes de restauration. Un décor résolument moderne pour une clientèle plutôt jeune, mais vous ne trouverez ni burger ni des recettes innovantes, mais au contraire des plats que l'on croyait oubliés. Reprendre les standards de la cuisine familiale, proposer les plats de nos grands-mères, c'est le concept que cette chaîne décline avec succès depuis quinze ans, dans sa dizaine de restaurants.

On y vient pour le poireau vinaigrette, la saucisse purée ou le hachis parmentier, mais pas seulement. Un retour des grands classiques qui se confirme dans d'autres restaurants parisiens. Rien n'a changé ou presque depuis 1934, l'année où les grands-parents de Jean-Louis Bras ont créé l'établissement. En cuisine, les recettes de la grand-mère aveyronnaise n'ont pas pris une ride. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.