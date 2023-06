VIDÉO - Quatre à table : un menu sucré-salé aux abricots

Il a le goût de l'été. L'abricot trône en vedette sur les étals jusqu'à fin août. C'est la pleine saison. C'est un fruit qu'Adrien connaît par cœur, car ses parents sont producteurs. Ce second de cuisine a pour mission de réaliser entrée, plat et dessert avec de l'abricot et seulement 30 euros en poche. Il décide de consommer local.