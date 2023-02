Quatre à table : tout un menu aux lentilles vertes du Berry

La lentille verte est un concentré du terroir berrichon. Pour la découvrir, nous avons pris rendez-vous avec Augustin Foucault, chef cuisinier originaire du Berry. Il a d'ailleurs accepté notre défi du "Quatre à table" et va nous concocter un repas pour quatre personnes avec un budget de 30 euros. Nous allons trouver notre ingrédient star à l'entrée d'un marché. Pour son menu, Augustin a choisi deux variétés : la lentille verte et la lentille beluga. Pour les légumes, le chef se laisse guider par les saisons : des poireaux, des échalotes et des pommes. Chez le boucher, nous prenons de la viande de porc et un fromage de chèvre pour l'entrée.