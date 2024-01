Quatre à table : un repas d'hiver tout en fromage

Notre menu ce samedi veut rendre hommage aux agriculteurs français et à nos délicieux produits du terroir. Le fromage, symbole tricolore par excellence, va nous régaler de l’entrée au dessert.

Dans la famille du chef Jérémy Trincaz, on cuisine depuis cinq générations, exclusivement les produits du terroir. Son défi : faire découvrir sa région via un repas tout fromage pour 30 euros. Pour le menu, nous prenons environ 800 grammes d’Abondance, un fromage doux et fruité. Pour le dessert, un gros pot de fromage blanc. Un petit crottin de brebis extra frais, des betteraves rouges, roses et jaunes, un bouquet de cerfeuil, une tête d’ail, des pommes de terre, des pommes acidulées et des citrons verts sont ajoutés au panier de course.

Dans la cuisine, on commence par l’entrée. Le crottin de brebis va être écrasé et mariné avec le sel, le poivre et l’huile de noisette. Une partie des betteraves est cuite, taillée et assaisonnée. Elle accompagnera le fromage de brebis pour une entrée fraîche et colorée. Pour le dessert, deux pommes sont cuites au four avec du beurre et du sucre. Elles seront servies avec du caramel et du zeste de citron vert, sur une couche de fromage blanc. Pour le plat, le Berthoud à l’Abondance est une spécialité traditionnelle garantie. L’Abondance râpée va être enfournée avec un peu de vin blanc, dans une coupelle en porcelaine frottée à l’ail. Le fromage gratiné sera accompagné de morceaux de pommes de terre.