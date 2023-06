VIDÉO - Quatre à table : un menu à la crème fraîche, de l'entrée au dessert

Honneur au circuit ultra-court. Pour nous, ce sera un gros pot de crème fraîche. Pour le reste des courses, direction le marché de Coutances (Manche). Kéda Black a ses habitudes chez une maraîchère bio. Elle choisit une grosse courgette, une grosse poignée de mesclun, une botte d'oignons et une tête d'ail nouveau. Pour le dessert, classiques mais irrésistibles, accompagnées de crème, de belles fraises locales. Et pour le plat, nous prenons 1,5 kg de moules et un paquet de spaghettis.