VIDÉO - Quatre à table : un menu frais, équilibré, et 100% cru

Oubliez grillades, poêles et casseroles, ce samedi aucune cuisson. Nous allons manger tout cru. Et c'est le chef picard Nicolas Gautier qui a imaginé pour nous une recette avec des asperges blanches et vertes pour l'entrée, des champignons de Paris pour le dessert. Pour le menu, nous avons besoin de beurre, de fromage frais, de courgettes et d'un tartare de maquereaux.