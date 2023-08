VIDÉO - Un petit goût de nostalgie : le succès des bonbons qui traversent les générations

Vous les connaissez sûrement. Multicolores, ronds, carrés... Certains bonbons sont devenus mythiques. Et quel que soit l'âge, vous les avez en général déjà goûtés et appréciés... ou pas. "J'en mange pratiquement plus, parce qu'il y a quand même pas mal de conservateurs ou de choses comme ça dedans", déclare une passante.