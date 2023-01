Réconfortant et facile à cuisiner : la recette inratable d'un bon hachis parmentier

Il faudra éplucher, couper en morceaux et cuire les pommes de terre dans une eau salée. Un fait-tout et de l’huile chaude pour saisir le collier haché. Il faut ensuite ajouter les oignons, quelques gousses d’ail, des herbes aromatiques si vous en avez, le sel, le poivre et le concentré de tomates. En option, on peut rajouter un verre de vin.

Le dressage est simplissime : un fond de purée, une couche de viande puis une nouvelle couche de purée. Enfin, il ne reste plus qu’à gratiner le plat au four. Après 20 minutes à 180 degrés, le hachis parmentier est prêt à être dégusté.