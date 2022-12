Repas de fête : les secrets du saumon fumé à l'ancienne

Mais avant le fumage, tout le processus de fabrication commence chaque matin dans la salle de préparation du poisson. Une fois que les saumons sont lavés et découpés, une mission délicate s'ensuit : retirer les 32 arêtes sans déchirer de la chair poisson. Les filets sont ensuite enrobés de sel. Le but est d'enlever l'humidité du saumon et de faciliter ainsi le fumage.

Les saumons sont fumés durant six heures puis placés dans un frigo toute une nuit. Mais ce n'est pas la seule garantie pour obtenir un bon saumon. La nourriture du poisson compte aussi. Sa couleur dépend aussi de ce qu'il a consommé.