VIDÉO -"Quatre à table" : un menu de printemps au bord du lac Léman

TF1 vous emmène en Haute-Savoie pour goûter aux saveurs du printemps. Notre Quatre à Table s'est installé au bord du lac Léman.

Julien tient un restaurant à quelques encablures du lac Léman. Autant dire que les poissons du lac sont l'une des valeurs sûres de sa carte. Nous lui avons confié trente euros pour un menu de printemps pour quatre, suivant l'immuable principe du "Quatre à table" de TF1. On prendra deux féras, avec de jeunes blettes bien croquantes, une bonne livre de pommes de terre, de l'asperge verte, et quelques œufs.

Œuf poché aux asperges

L'entrée, ce sera un œuf poché aux asperges. Les pointes cuisent dans de l'eau salée, les tiges revenues dans un peu de beurre sont mixées, et un œuf poché apportera de la gourmandise. Écailler une féra n'est pas donné à tout le monde. Le poissonnier saura la préparer, lever le filet, et vous éviter la pince à épiler. Une assiette de terroir, agrémenter d'une petite sauce à l'ail des ours, qui pousse partout en Haute-Savoie. Elle relève la saveur subtile de la féra et des blettes, et leur donne un avant-goût de soleil.

Pour le dessert, on prépare de la rhubarbe avec des sabayons. On a besoin de jaunes d'œufs, du sucre, et un joli mouvement du poignet. Sur la compotée de rhubarbes acidulée, le sabayon tiède et moelleux. Deux minutes au four, et c'est prêt.

Retrouvez l'intégralité de la préparation de ce menu dans la vidéo en tête de cet article.