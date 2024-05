VIDÉO - "Quatre à table" : un menu gourmand venu directement du potager

On commence à pouvoir profiter des légumes du potager, et le Quatre à table de TF1 sera consacré aux produits du jardin. Si l'on dépense moins, en contrepartie, il faut donner un peu plus de sa personne.

Dans le potager du chef étoilé Frédéric Doucet, soixante variétés de fruits et légumes sont plantées. Pour le repas du jour, il cueille devant la caméra de TF1 de l’oseille fraîche, de la rhubarbe pour le dessert, des épinards, des petites fleurs et de la menthe fraîche. Des ingrédients gratuits qui n'entament pas le budget de trente euros pour quatre personnes que nous lui confions, selon l'immuable principe de "Quatre à Table".

Auprès des commerçants, de Charolles, son village natal, il achète un Comté affiné. Le boucher lui a gardé de la poire de bœuf, un morceau tellement recherché que, dit-on, les bouchers se les réservent. Dans une ferme, le chef vient chercher son lait et son fromage de chèvre à la source. Puis, un saut au poulailler familial pour des œufs frais. Finalement, au marché, quatre asperges, un peu de crème et du cresson constitueront les derniers ingrédients.

Dans la cuisine, on mixe l’épinard et l’oseille et on fait revenir les asperges dans du beurre. Puis, on ajoute la mixture à la dernière préparation. On fait fondre l’ensemble Comté/crème à la casserole sans arrêter de touiller. Le mélange est versé dans un siphon pour faciliter le dressage. Pour le plat, des tranches de poire de bœuf saisies à la poêle, décorées par les fleurs, les herbes du jardin et le cresson. Pour le dessert, de la rhubarbe cuite à la vapeur au sirop de vanille. Elle accompagnera une glace au lait et fromage de chèvre, façon sorbet. Une dernière touche : un brin de menthe et quelques gouttes de sirop de cassis.

