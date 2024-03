Aliments transformés : ces produits salés dont vous ne soupçonnez pas la forte teneur en sucre

La part des sucres et édulcorants a baissé dans les produits vendus en France, selon une enquête de l’Agence de sécurité sanitaire publiée ce mardi. Mais le sucre reste fortement présent dans les aliments transformés. Y compris dans les produits salés, avec parfois une teneur surprenante.

Quel est l'ingrédient commun entre des chips, de la ratatouille et une pizza ? Le sucre. Selon une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale (Anses) publiée ce mardi 19 mars, le constat est sans appel : "trois quarts (77 %) des produits contiennent au moins un ingrédient sucrant ou vecteur de goût sucré". Des ingrédients paradoxalement présents dans des catégories de produits salés.

Dans le reportage du JT de TF1 en tête de cet article, on peut voir une pizza comportant l'équivalent de deux carrés de sucre, ou encore une ratatouille composée de l'équivalent de... sept carrés. "Je ne vois pas l'intérêt de mettre du sucre dedans (dans la pizza, NDLR). Les cordons bleus et la ratatouille non plus", réagit une cliente remplissant son charriot au supermarché. "Quand on la fait soi-même, on ne met pas du tout de sucre, donc c'est vrai que c'est surprenant", renchérit une autre.

Lire attentivement les étiquettes

Il est donc important de déchiffrer attentivement les étiquettes, le sucre pouvant se cacher derrière plusieurs appellations comme "saccharose", "dextrose" ou encore "sirop de glucose". Chez l'adulte, il est recommandé de ne pas dépasser les 100 grammes journaliers, un seuil que ne respectent pas 20 à 25% des Français.

Diabétique, Dominique apprend quant à elle à bien acheter "Un aliment sans sucre, c'est très difficile. Il faut faire très attention quand on fait ses courses", insiste-t-elle. À noter par ailleurs que les produits destinés aux plus jeunes n'échappent pas non plus à cette frénésie sucrée, les céréales, les jus de fruits, et les compotes faisant également partie des aliments épinglés.

Pourquoi le sucre est-il partout ?

L'Anses constate tout de même "une baisse de l'utilisation des ingrédients sucrants au cours des dix dernières années, notamment les sirops de sucre et les édulcorants". Une tendance "en partie liée à des reformulations de produits par les industriels", explique l'agence.

Outre son aspect addictif, le sucre possède différentes vertus techniques. Par exemple, le dextrose est utilisé dans les produits de snacking, les plats surgelés ou encore dans la charcuterie comme agent texturant, souligne l'Anses. "(L'ingrédient, NDLR) est notamment utilisé dans un but de conservation : il peut se fixer à des molécules d’eau, empêchant que ces dernières soient utilisées par les micro-organismes pour se développer".

En parallèle, l'Anses a publié une autre étude se concentrant sur les boissons non alcoolisées. Elle conclut, cette fois, à un réel recul de leur teneur en sucre dans les années 2010.