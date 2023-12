Journée mondiale de la raclette : comment savoir si celle que vous achetez vient vraiment de Savoie ?

Les Français raffolent de la raclette et pensent souvent, à tort, que celle qu'ils achètent provient de Savoie. Comment distinguer le fromage fabriqué dans les règles de l'art de celui produit en quantité industrielle dans des usines ? On vous explique en ce 13 décembre, journée mondiale de la raclette.

Un kilo de raclette par an, c'est la consommation moyenne de chaque Français. Ce fromage a été popularisé dans les années 1970, grâce au développement des sports d'hiver et à la vente des appareils de cuisson. Mais sur les dizaines de milliers de tonnes de raclette vendues en France chaque année, à peine 5% sont en réalité fabriquées en Savoie. Information pour le moins surprenante : la plupart proviennent en fait de Bretagne, des usines d’un industriel, une provenance rarement indiquée sur les étiquettes. Comment s’y retrouver, alors ?

Depuis une dizaine d’années, les producteurs de Savoie se battent pour redonner à la raclette une "identité". En 2017, ils ont ainsi réussi à obtenir une IGP "raclette de Savoie", à savoir une indication géographique protégée. Comprendre : quand vous achetez votre produit, si aucune origine n’est signalée, il y a des chances que le fromage ne vienne pas des Alpes. En revanche, si vous apercevez un petit logo jaune et bleu siglé raclette de Savoie, son origine est garantie : il s’agit bien d’une fabrication au lait cru à partir de races locales, nourries sans OGM, sans aliments fermentés. Donc meilleur pour la santé.

Autre astuce : le prix est un bon indicateur. Entre une raclette industrielle au lait pasteurisé et une raclette de Savoie au lait cru, sachez que le prix varie de 6 à 12 euros le kilo. Au goût, là encore, la différence est flagrante : la raclette de Savoie a un goût beaucoup plus corsé, mais moins gras et moins salé que la raclette industrielle.