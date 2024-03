VIDÉO - Le saucisson, l'autre vedette du Salon de l'agriculture

Le Salon de l'Agriculture fermera ses portes dimanche. Dans ses allées, on se presse devant les produits locaux et en particulier le saucisson. Cette spécialité régionale française est l'une des meilleures ventes du Salon.

Le meilleur saucisson pour chaque région et chaque exposant, il vient de chez eux. Le saucisson de Corrèze est à base de porc local. Pour le reste de leur recette, nous n'en saurons pas plus. Secrets de fabrication et concurrence entre les stands, la bataille du saucisson est aussi une guerre des régions. Les Basques misent sur les épices ; pour les Corses, c'est le cochon qui fait tout.

Pour attirer les clients, certains font du bruit, d'autres, le pari de l'originalité. "On a le saucisson à la bière", montre un vendeur. Et ça marche. Au fromage, à la noix, à la figue... autant de variétés que de producteurs et de prix. Ici, trois saucisses sèches sont vendues pour dix euros. Juste en face, même montant, mais pour une seule pièce. Les clients sont prêts à payer pour un petit luxe.

Le saucisson représente un juteux business pour les exposants. Chaque stand vend en moyenne 400 saucissons par jour. D'après nos calculs, cela ferait plus de 130.000 pièces écoulées durant le Salon.