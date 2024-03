VIDÉO - Quatre à table : un repas de Pâques revisité

Pâques est une fête religieuse... mais aussi un moment de péché de gourmandise. Le Quatre à table de TF1 est inévitablement consacré aux traditions pascales. Au menu, forcément, il y aura des œufs et du chocolat.

Ici, on ne trouvera pas de restaurant étoilé, ni de cuisine sophistiquée. Olivier Chaput n'a qu'un objectif, apprendre le goût des bonnes choses aux enfants. Le rendez-vous a lieu chez lui, près d'Albi (Tarn). Pour seulement trente euros, selon l'immuable principe du "Quatre à table", il va nous préparer un repas pour quatre personnes.

Un menu de Pâques à l'accent du Tarn

Pour ce menu spécial Pâques, direction Carmaux, un ancien village minier. La viande, nous allons l'acheter chez son ami Alexandre, qui vend toutes les spécialités du Tarn dans son épicerie. Nous ajoutons des œufs, de la crème et de l'ail noir, une petite touche très locale.

Pâques oblige, nous allons ensuite chercher du chocolat pour le dessert et de la pâte à brioche crue. Pour les légumes, Olivier choisit un chou-fleur, des jeunes pousses de salade et un peu de persil. Il prend aussi une pomme et une clémentine pour finir. Il est temps de partir en cuisine avec Olivier et son fils Jules, qui n'a pas la langue dans sa poche. Nous commençons par le dessert, des œufs surprises au chocolat. C'est un dîner plein de surprises, que l'on découvre une fois passés à table.