Malgré l'inflation, certains restaurants offrent toujours la possibilité de manger à petit prix. Des Français livrent à TF1 leurs astuces pour profiter d'un menu gastronomique au prix d'un bistrot.

Pour trouver un restaurant où bien manger sans se ruiner, chacun a sa petite technique. "J’ai une application, Mapstr, qui me permet de répertorier tous les restaurants par tranche de prix", indique une cliente. "Je fonctionne beaucoup avec Instagram", explique une autre, quand un troisième évoque "le bouche-à-oreille" pour dénicher la bonne adresse.

Pour une addition à moindre coût, il est préférable de déjeuner le midi plutôt que de dîner le soir. C’est le cas au Bistrot Bouille, à Lyon, où s’est rendu TF1. "Le midi, il y aura toujours un plat du jour ou une formule qui sera toujours un peu moins chère que celle du soir", indique une cliente. Dans ce restaurant, il faut compter 17 euros le midi, contre 25 euros le soir pour un plat avec de la viande. Clément Verneuil, le gérant de "Bistrot Bouille", mise sur les à-côtés pour trouver son compte financièrement. "Si on arrive à avoir une belle proposition sur un plat du jour, cela amène forcément le client à prendre autre chose, par exemple un verre de vin, et puis il y a aussi généralement le café à la fin", déclare-t-il.

Le succès des buffets à volonté

Pour les personnes qui préfèrent avoir le choix, le buffet à volonté est adapté. "On peut prendre ce que l’on veut et se resservir si l’on a envie", se réjouit une cliente. "Il y en a pour tous les goûts", constate une autre. Le prix est alléchant : dans une enseigne proposant des plats italiens, le service à volonté coûte 16,90 euros, et même moins de 10 euros pour les étudiants après 13 heures. Le risque ? Ne pas savoir s’arrêter de manger.

La formule cartonne et les enseignes de ce type fleurissent dans les zones commerciales, souvent en périphérie des grandes villes. Matthieu Cochard, gérant d’un restaurant italien appartenant au groupe CBH à Vénissieux (Rhône) vise 150 à 200 couverts par jour. De quoi concurrencer les fast-foods en misant sur des produits frais comme des fromages découpés le matin, la mozzarella qui vient d’Italie ou la sauce tomate faite sur place.

Le CFA, "une belle découverte"

Autre solution pour ne pas se ruiner : le centre de formation d’apprentis (CFA). Dans le CFA de la Gastronomie à Marcy-l’Etoile (Rhône), les élèves en formation préparent leur CAP. Les plus jeunes ont 15 ans. Ils sont déjà plongés dans le grand bain. "L’objectif premier, c’est que les clients viennent et qu’ils soient aussi bien voire plus heureux que dans un restaurant normal", déclare Julien Chetail, apprenti cuisinier dans ce CFA.

L’exigence est similaire à celle d’un restaurant. Mathias, le chef instructeur, s’assure de cette exigence. "Il y a des choses à corriger, ils sont encore jeunes, moi je suis juste en arrière et je regarde", explique-t-il. En salle, si les serveurs sont un peu hésitants dans l’assiette, le rendu est en tout cas irréprochable. "On n’a vraiment pas l’impression que ce sont des jeunes cuisiniers, c’est une belle découverte", se félicite une cliente. Le prix est imbattable pour une telle qualité de produit : 21 euros le menu.