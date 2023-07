Riche en vitamines B9, antioxydants... la roquette est LA salade star de l'été

Comment expliquer ce succès ? Quelles sont les qualités nutritionnelles de la roquette ? Pourquoi est-elle deux fois plus chère que la salade traditionnelle ? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de producteurs français. Si la roquette est cher, c'est parce qu'elle est plus compliquée à faire pousser que la salade. Il n'y a qu'à voir la taille des graines. Des toutes petites billes par rapport à celles des laitues. Une erreur d'un millimètre et la star de la salade ne pousse pas. "Certaines graines n'auront pas assez de force pour percer la masse de terre au-dessus d'elle", explique Maxime Onfroy, producteur de roquette à Anneville-en Saire (Manche).

Ce n'est pas tout. Pendant les quatre semaines de pousse, elle est très sensible aux maladies et aux insectes. Maxime a donc investi plusieurs milliers d'euros dans des filets de protection pour repousser les bestioles. Toutes ces raisons expliquent le prix de la roquette. Mais comment expliquer les différences de prix entre les marques ? Le leader du marché, Florette, la commercialise à 21,13 le kilo, deux fois plus que la marque premier prix. Selon Jérôme Digne, directeur de la communication cher Florette, c'est une question de variétés : "On risque d'avoir sur les produits moins qualitatifs, plus de tige que de feuille, ce qu'on recherche, c'est plutôt le haut de la feuille." Grâce à ses publications marketing sur les réseaux sociaux, la marque est parvenue à augmenter ses ventes de 8% auprès des jeunes.