Du citron de l'entrée au dessert : un menu original pour 4 personnes à moins de 30 euros

En cuisine, nous allons préparer la salade tiède aux endives. Aux abricots qui colorent dans l'huile d'olive, on ajoute un zeste de citron directement dans la casserole. Ensuite, on presse le citron avec une cuillère. Pour le plat principal, le bar est cuit sur un seul côté et les quartiers de potimarron sont confits lentement dans le miel.

Il faut aussi beaucoup de beurre avant de remuer le tout. Une fois la sauce filtrée, elle va napper poisson et légumes. Enfin, dans la salade de fruits, seule la chair des agrumes est utilisée. On va recouvrir les agrumes d'un sirop au romarin et au citron puis laisser refroidir le tout.