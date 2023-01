Le 13H au jardin : l'endive, la perle blanche de janvier

L’endive se consomme généralement crue en salade. On connaît aussi l’endive au jambon gratiné, mais on oublie souvent que l’on peut en faire un excellent velouté. Pour cela, rien de plus simple. Il faut un kilo d’endive, trois pommes de terre, et une boite de lait de coco. Une fois coupé, on mijote le tout dans une casserole, avec de l’eau. Après 30 minutes de cuisson, il reste à mixer et à déguster. De quoi se tenir chaud jusqu’à la fin de l’hiver.