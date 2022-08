Salade César : les raisons d'un succès

La salade César est née au Mexique, en 1924. Le chef Cesare Cardini l’aurait composé avec de simples restes du frigo. Aujourd'hui, elle est classique de nombreux établissements. C'est notamment le cas dans la brasserie La Paix, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Salade, croûtons, anchois, parmesan et poulet… rien de plus. Reste la touche finale : la fameuse sauce César. Mais qui dit parmesan et huile de colza, dit aussi gras et calories. Résultat : elle peut devenir aussi riche qu’un burger accompagné de quelques frites.