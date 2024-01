VIDÉO - Le jambon beurre a mangé son pain blanc

Êtes-vous de ceux qui mangent encore un jambon beurre ? Ce sandwich a déjà été détrôné par le burger. Mais maintenant, il est de plus en plus remplacé par des recettes plus originales, ou davantage cuisinées.

C’était la star de votre pause déjeuner. Trois ingrédients et des décennies de succès pour 5,5 euros, mais le jambon beurre pourrait bien être détrôné. Chaque année, 2,2 milliards de sandwichs sont vendus dans le pays. Et la recette du succès désormais est bien plus élaborée.

Chez Bravo Babette à Montpellier, le sandwich est fait sur mesure, avec des produits frais et locaux. Pour moins de 12 euros, le client crée sa propre recette. Un plat fait maison dans du pain, loin du simplissime jambon beurre d’autrefois. "Le jambon beurre, c'est plus quand on part en voyage sur le pouce. Là, j'avais envie de quelque chose de plus élaboré. On ne mange plus un sandwich pour un sandwich. On mange un sandwich parce qu’on a envie de se faire plaisir, parce qu’on veut de la qualité", nous explique un client. Le succès du sandwich est tel qu’il a dépassé les portes des boulangeries, pour s’inviter sur la carte de certains restaurants.

Les Français prennent de moins en moins de temps pour leur pause déjeuner : 30 minutes seulement pour la moitié d’entre eux. Le sandwich est donc l'alternative idéale. Depuis 2019, les Français mangent en moyenne 10% de sandwichs en plus chaque année.