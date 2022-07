VIDÉO - Savez-vous comment sont fabriqués les fameux sandwichs triangles ?

Pour Mathilde Touvier, médecin et chercheuse à l'Inserm, il faut aussi regarder sur l'emballage la longue liste des ingrédients, qui compte de nombreux additifs, non pris en compte par le Nutri-Score. "On a à faire ici à un aliment ultra-transformé. Cela ne veut pas dire qu'ils sont dangereux, simplement certaines études pour certains de ces additifs ont pointé des risques, et donc les recommandations officielles de Santé Publique France, c'est d'essayer globalement de limiter ces aliments ultra-transformés", souligne-t-elle.