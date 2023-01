Facile à cuisiner et pas chère : la recette de l'incontournable tartiflette

Simone vient chercher l'ingrédient incontournable dans l'une des 19 fermes que compte le village de Manigod (Haute-Savoie). Chaque jour, cet agriculteur fabrique 370 reblochons. Pour la tartiflette, préférez les fromages plus vieux, âgés de 4 à 5 semaines. Une recette montagnarde, née dans les alpages du massif des Aravis.

De retour chez elle, Simone retrouve son mari. Ensemble, ils épluchent et coupent les pommes de terre du jardin. Il faut les cuire en petits morceaux pour accélérer la cuisson. Ensuite, on fait revenir les oignons avec les lardons. Pour Simone, rien ne sert de se lever trop tôt : vous pouvez improviser et vous fier à la bonne odeur du plat pour savoir quand il est prêt.

Une fois cuit, on mélange le tout dans un plat à gratin et on ajoute le reblochon. Nul besoin d'ajouter de la crème fraiche si votre fromage est de qualité. Il ne reste plus qu'à mettre au four à peu près 20 minutes à 200 degrés.