VIDÉO - Spectaculaire et pas cher : voici la recette de ce gâteau d'anniversaire

Un gâteau d'anniversaire, ça se déguste en premier avec les yeux. Et ça se cuisine avec beaucoup d'amour. Mais il faut également de la farine, de la poudre d'amande, du beurre, du sucre, de la vanille... en somme, de quoi réaliser une pâte sablée. Pour la chantilly, de la crème liquide, des œufs et du mascarpone. Des fruits de saison, des bonbons et quelques fleurs. Ce gâteau fait maison pour 12 personnes coûte environ 25 euros.

Pour nous montrer la recette, ça sera Zineb, co-gérante et pâtissière chez "Au Plaisir", un salon de thé à Chaville (Hauts-de-Seine). En été, elle aime utiliser des fruits. Pour économiser, prenez juste des fraises. Mais si vous voulez vous faire plaisir, prenez différents types de fruits rouges. Puis, direction le fleuriste. C'est uniquement pour le plaisir des yeux. Pour la décoration de votre gâteau, il vous faut des fleurs de petit diamètre et résistantes.