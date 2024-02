"Sans sucres ajoutés", "sans colorant", "sans gluten"... faut-il se fier aux étiquettes ?

Sur les emballages des produits alimentaires, la liste des ingrédients est presque illisible. Mais les mentions "sans huile de palme", "sans conservateurs"... sont souvent mises en avant en grosses lettres Que cachent ces arguments ? Sont-ils bons pour notre santé ou surtout pour nous pousser à acheter ?

Au supermarché, impossible de passer à côté. "Sans conservateur", "sans colorant", "sans sucres ajoutés"… toutes ces mentions sont là pour vous pousser à l’achat, avec plus ou moins de réussite. "Oui, j'y fais attention, surtout pour ce que j'achète pour mes petits-enfants. Je vais aller vers le sans sucre ajouté", confie une cliente. "Moi je ne me laisse pas trop influencer par ces étiquettes, par tout ce qui est commercial, mais je pense que c'est pas mal d'avoir des indications sur le produit", ajoute une autre.

"Il y a une certaine impunité"

Mais attention, l’envers du décor, ou plutôt, de l’emballage, n’est pas toujours aussi reluisant. Par exemple, sur une boîte de biscuits au chocolat, que l'on peut voir dans le reportage en tête de cet article, on lit très clairement la mention "sans sucres ajoutés". Le problème, c’est qu’il existe une réglementation européenne qui interdit à un produit de se vendre "sans sucres ajoutés" s’il contient des édulcorants. Ce sont ces additifs qui apportent le goût sucré sans les calories qui vont normalement avec. Et si on va chercher dans la liste détaillée des ingrédients, on voit bien que ces biscuits contiennent des édulcorants. Contactée, la marque en question n'a pas souhaité nous répondre.

Dans l’Hexagone, c’est la répression des fraudes rattachée au ministère de l'Économie qui est censée contrôler ces mentions. "A Que choisir, on est assez effarés parfois de constater que quand on dénonce des étiquettes qui ne respectent pas la réglementation, plusieurs mois voire plusieurs années après, rien ne s'est passé. Il y a une certaine impunité. Il y a en tout cas de la souplesse dans l'interprétation de la réglementation européenne", commente la journaliste Elsa Abdoun

Il y a quelques années, une réglementation devait interdire ces incitations à la consommation sur des produits pas suffisamment équilibrés. Elle n’a finalement jamais été adoptée. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.