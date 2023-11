VIDÉO - Aux algues, au piment ou à l'ail : le beurre à toutes les sauces !

Tous les matins, les camions-citernes remplis de lait arrivent des fermes. La société de Quimper (Finistère) visitée par notre équipe fait de l'industriel, mais aussi du beurre de baratte, pour lequel le traitement du lait est crucial. Après maturation, les crèmes sont versées dans des immenses cuves. Il faut en moyenne 22 kilos de lait pour faire un kilo de beurre. On retire ensuite le petit-lait, on ajoute du sel ou pas, et on malaxe à nouveau. C'est ainsi qu'on obtient le beurre de baratte. Le beurre industriel est, lui, malaxé de façon beaucoup plus rapide, d'où le goût plus standardisé.