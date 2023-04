VIDÉO - Aux origines du Saint-Honoré

Quand il n'y a que la pluie pour seul décor, ce dessert composé de choux, de crème chantilly et de crème pâtissière réchauffe le cœur et le corps. Et cela ne date pas d'hier. En effet, c'est un plaisir historique. On a nommé : le Saint-Honoré. Ce fameux gâteau est né en plein cœur de la capitale, dans la rue Saint-Honoré, celle du saint patron des boulangers.