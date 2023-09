VIDÉO - Brioche : la recette bonne et pas chère

En cuisine, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'incorporer tous les ingrédients dans le même saladier, et c'est parti pour le pétrissage. Après quinze minutes de repos, Adrien peut maintenant façonner la pâte. L'étape la plus longue est de la laisser gonfler pendant près de quatre heures. Il ne reste plus qu'à badigeonner un œuf pour donner une belle couleur brune et cuire environ 45 minutes.