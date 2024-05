VIDÉO - Cette pâtissière est championne du monde de "cake design" : "C'est très minutieux"

La championne du monde de "cake design" est française, il s'agit de Carole Bertrand. Le JT de TF1 l'a rencontré. L'occasion de découvrir (et de goûter) ses incroyables créations.

Carole Bertrand est pâtissière, ou plutôt artiste pâtissière au Sweet Délices, à Albi (Tarn). Avec un peu de crème au beurre et une certaine maîtrise technique, elle réalise, sous l'objectif de notre caméra, le rêve d'une petite fille. Ses gâteaux sont des œuvres d'art. "Ils vont toujours être uniques parce qu'on va faire du travail à la main, artisanal. (...) C'est très minutieux et c'est ce qui fait la différence", détaille-t-elle dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

Un travail de patience où chaque détail a son importance. Pour un entremets aux fruits, l'équipe aura travaillé 4 heures au total. "Un gâteau prend énormément de temps. Voilà pourquoi les gens trouvent parfois ça un peu onéreux", commente Nathalie Car, une des pâtissières.

La pâtissière est aussi sur les réseaux sociaux

Cet art culinaire s'appelle le "cake design", et vient des États-Unis. Le gâteau est souvent basique, et l'attention est portée sur la décoration. Carole, elle, dessine à la main sur ses créations. Et elle peut tout faire. Pour un fan de cinéma, elle a peint un personnage de Harry Potter, ou bien encore une créature du film Avatar. Tout est réalisé en pâte à sucre.

Son talent est reconnu dans le monde entier : Carole est championne du monde de "cake design". "Premier concours, deux médailles d'or. Après, on y prend gout rapidement", s'amuse la jeune femme.

Des gâteaux de mariage aux pâtisseries plus rock'n'roll, la créativité de Carole n'a pas de limites. Elle distille aussi ses conseils sur les réseaux sociaux, où elle réalise des recettes simples, avec des ingrédients basiques. Des conseils économiques et efficaces qu'elle partage sous forme d'ateliers, plusieurs fois par mois.