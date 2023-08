VIDÉO - Comment est confectionné le halloumi, ce fromage qui fait fondre les Français ?

Chaque jour après la traite, Andreas part à quelques kilomètres, dans la fromagerie familiale. Avec ses parents auprès de lui, il travaille toujours de façon traditionnelle. Une fois le fromage cuit, "on le sale des deux côtés et on le plie". Le halloumi prend alors la forme d'une demi-lune, typique de la région.

Après 24 heures de maturation dans de la saumure et de la menthe, il est prêt à être consommé, et donc exporté un peu partout dans le monde. "Cette palette est prête pour la France", nous montre ainsi Andreas.

