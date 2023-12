VIDÉO - Composer un bon plateau de fromages, c'est tout un art !

Le plateau de fromages, celui que l'on apporte à la fin d'un repas, quand on n'a plus faim, on lui fait quand même honneur. Voici une petite leçon pour déguster des bons fromages avec des spécialistes.

Il n'y a que l'embarras du choix, et les papilles qui tentent de nous guider. Pour réaliser un plateau équilibré, un couple de fromagers a ses solutions : "Mettre au moins les trois laits principaux, de la vache, de la brebis et du chèvre, pour essayer de plaire au plus grand nombre, et que tout le monde soit content à la fin". Pourquoi pas une tommette de vache aux fleurs ? Vous pouvez aussi choisir un fromage anglais à la texture fondante comme un foie gras, un brie truffé, les possibilités sont nombreuses.

Mais pour plaire au plus grand nombre, Sylvette et Louis nous proposent un assortiment de chèvre plus frais et un autre plus affiné, de la fondue d'Ambert, un Comté affiné 12 mois, un brebis Jeune, et du camembert de Normandie. "Si vous avez un plateau qui est composé que de pâte dur, vous allez vous lasser. Les textures différentes, les saveurs différentes, c'est pltôt sympa", détaille Sylvette dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

Pour ce plateau destiné à 12 personnes, autour de 80 euros, on a six variétés de fromages. En décoration, un peu de Tête de moine, des fruits frais, des confitures, et des fleurs comestibles. Il y a autant d'idées possibles que de fromagers et d'envies.