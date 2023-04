VIDÉO - La recette facile et inratable de l'agneau pascal à la plancha

Nous retrouvons notre professeur de cuisine chez le boucher à quelques kilomètres de là, en centre-ville. Ici, la viande vient justement de la bergerie. Il prend du gigot, le morceau le plus noble de l'agneau. Pour notre plat, il faut le désosser et le couper en cube. Petite astuce pour une recette plus économique, vous pouvez remplacer le gigot d'agneau à 22 euros par de l'épaule à 17 euros le kilo.

La suite de la recette ainsi que les astuces pour la réussir sont à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.