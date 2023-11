VIDÉO - Quatre à table : un repas de saison, autour de la soupe

Son compte Instagram s’appelle "Plus une miette". Émilie Franzo, styliste culinaire, y partage ses recettes et ses assiettes "coup de cœur". Elle s’amuse aussi à réveiller les grands classiques de la cuisine française au fil des saisons. C'est elle qui a relevé cette semaine le défi du 13H Weekend de TF1, "Quatre à table". Le principe est simple : préparer le meilleur repas possible pour quatre personnes, pour moins de 30 euros.